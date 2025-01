Lanazione.it - Sarzana ancora senza elisoccorso. E’ scontro in Regione sui gravi ritardi

Punti di vista diametralmente opposti quelli di maggioranza e opposizione regionale sugli esiti del tavolo tecnico riunitosi lunedì per superare l’impasse che a due anni dal suo annuncio vede la mancata realizzazione del punto disarzanese. Da una parte Gianmarco Medusei (FdI) rivendica significativi passi in avanti. "Dal tavolo tecnico è scaturito che a seguito dei sopralluoghi e delle osservazioni sull’area individuata a, che aveva delle criticità, ne è stata individuata un’altra vicina dai responsabili della Difesa che sembra avere le caratteristiche tecniche adatte per coprire l’intera provincia in tutte le sue esigenze. Rimaniamo comunque in attesa del sopralluogo che avverrà la prossima settimana e di aggiornamenti concreti sulla realizzazione dell’opera". La pensa diversamente il consigliere Davide Natale (Pd) che ieri ha presentato nuovamente un’interrogazione: "Dopo tre anni di promesse, la provincia della Spezia attendela propria base per l’