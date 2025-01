.com - Sanremo 2025, i co-conduttori, da Malgioglio a Mahmood

Carlo Conti ha svelato i nomi dei co-del Festival di, tante le sorprese, da CristianoCarlo Conti ha svelato i nomi dei co-del Festival dial Tg1. La seconda serata vedrà la presenza di un trio davvero particolare, composto da Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano. Tris di donne nella terza serata con Elettra Lamborghini, Miriam Leone e Katia Follesa.CristianoQuarta serata cone Geppi Cucciari mentre la serata finale sarà co-condotta da Alessia Marcuzzi e dal già annunciato Alessandro Cattelan. Nella prima serata, Carlo Conti potrebbe condurre da solo come chiamare a raccolta gli storici amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. In pole anche il nome di Damiano David, ai vertici delle radio con il secondo singolo da solista e pronto per un tour mondiale che toccherà anche l’Italia.