Regia nel mirino la mezzala Kumi | Sersanti? Si trova bene con noi

Priorità a unadel Sassuolo nel),non si muove dalla Reggiana almeno fino a giugno, ma la rosa che Viali ha a disposizione va sfoltita. Questi, a grandi linee, i passaggi più importanti dell’intervista che il ds Pizzimenti ha rilasciato a margine della presentazione di Sosa: "Un ragazzo che ha già esordito in Serie A e in Mls – ha commentato il dirigente granata – e che penso ci darà una grande mano da qui alla fine del campionato", un ingresso che "è stato agevolato da Sartori, ds del Bologna". Pizzimenti, a ogni entrata corrisponderà un’uscita? "Abbiamo lavorato subito sulle necessità da colmare in difesa, ora siamo vigili per cercare di colmare alcune lacune senza stravolgere la squadra. Bisogna sfoltire perché da agosto il mister fa fatica ad allenare 28-29 giocatori".