Inter-news.it - Parolo: «Inzaghi in campo vuole giocatori pronti e concentrati»

Leggi su Inter-news.it

Marcoai microfoni di DAZN nel pre-partita di Inter-Bologna parla di Frattesi e dei numerosi infortuni che stanno mettendo a dura prova l’Inter.MERCATO – Marcoprima di Inter-Bologna ha parlato del mercato e l’influenza che può avere durante il campionato: «È un momento un po’ delicato con il mercato. È vero che è stato detto che Davide Frattesi non è sul mercato, però ci sono le voci che danno fastidio.sa benissimo quanto sia importante questa partita.e presenti. Barella c’è per dare continuità Zielinski e Asllani per dare continuità. Non scordiamoci che è l’albanese il vice Çalhanoglu. Frattesi dovrà lui ritagliarsi il suo spazio.»e la situazione infortuni dell’InterTANTI ASSENTI – Marcocontinua la sua analisi parlando dei problemi fisici che non stanno aiutando l’Inter: «La rosa dell’Inter è stata costruita anche per avere delle rotazioni.