Pallanuoto maschile | i ragazzi di Mistrangelo in un match cruciale per ambire al quarto posto La De Akker sfida l’Olympic Roma

Secondaconsecutiva per la Deche dopo l’anticipo con la Pro Recco, torna in vasca, questo pomeriggio alle 15 alla piscina Longo, perre nella penultima giornata di andata. Contro la formazione capitolina, idi Federicosi giocano una buona fetta delle proprie chance diin classifica e quindi di una posizione migliore in vista della prossima Final Eight di Coppa Italia. A due turni dal termine e alla vigilia dell’ultimaa Savona, Edoardo Cocchi e compagni hanno la ghiotta occasione oggi di fare punti contro la terzultima forza del campionato.odierna avversaria è squadra da non sottovalutare, ma che appare essere alla portata di una Deche per due quarti sabato scorso ha tenuto testa ai campionissimi della Pro Recco.