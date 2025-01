Ilgiorno.it - Non si ferma all’alt e investe un poliziotto: spacciatore arrestato alle Bustecche

Leggi su Ilgiorno.it

Varese, 15 gennaio 2025 – Non si ètoe ha investito undell'Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Varese: un giovane di nazionalità albanese è statonella notte di lunedì scorso per lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio (al momento non è stata resa nota la quantità di droga sequestrata). Secondo quanto accertato l'investigatore stava monitorando, d'iniziativa con altri colleghi, le attività del ragazzo sospettato di essere un tassello del giro di spaccio, quartiere di Varese. Il, 50 anni, con esperienza, ha intimato l'alt al pusher che non si ètondolo nel tentativo di garantirsi la fuga. Ilha riportato diverse lesioni, in particolare al volto, con una prognosi superiore ai 21 giorni.