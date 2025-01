Spazionapoli.it - Napoli-Garnacho, incontro tra Manna e gli agenti: c’è un aspetto che stimola l’argentino

Leggi su Spazionapoli.it

Giovanniha incontrato glidel calciatore argentino: ecco cosa trapela proprio in queste ore. Alejandroè il nome che in queste ore sta stuzzicando e non poco la poco la piazza partenopea. Il calciatore argentino sembra essere diventato il primo indiziato per sostituire il partente Khvicha Kvaratskhelia, diretto verso Parigi dove indosserà la maglia del Paris Saint Germain.Alè stata assicurata una cifra importante (intorno ai 70 milioni di euro), e questi soldi saranno reinvestiti propri per prendere un calciatore che possa fare al caso di Conte e prendere il posto di Kvara.Ultimissime calciotra glidi: cosa filtraSecondo quanto riportato in queste ore dalla Gazzetta dello Sport,avrebbe incontrato a Barcellona glidel calciatore argentino, incassando anche l’apertura per quanto riguarda un possibile trasferimento al