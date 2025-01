Zon.it - Maiori, in chiusura i lavori di messa in sicurezza del torrente Reghinna Maior

Settant’anni fa, nell’ottobre del 1954,visse una delle pagine più drammatiche della sua storia, segnata da un’alluvione che lasciò cicatrici profonde nel territorio e nella comunità. Oggi, a distanza di sette decenni, l’amministrazione comunale diannuncia tramite il sindaco Antonio Capone: “Abbiamo onorato quella memoria, traducendo in azioni concrete la lezione di quei tragici eventi. Sono in via di conclusione, infatti, gli importantidi mitigazione del rischio idrogeologico per ilReginna, un’opera epocale che rappresenta un punto di svolta per ladella nostra città, doppiamente importante se si pensa che oltre ai precedenti storici ci avviamo verso un futuro fatto di eventi meteo estremi.”I, avviati nell’ambito del progetto “Sicura” istituito nel 2015 come una delle primissime azioni dell’amministrazione Capone, giungono al termine di un lungo iter amministrativo cominciato con il reperimento delle dotazioni finanziarie da parte dell’Ente di corso Reginna, e continuato poi tra progettazione, autorizzazioni e realizzazione.