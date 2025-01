Ilgiorno.it - Lodi Vecchio, focus sicurezza: meno rapine, più frodi informatiche

Leggi su Ilgiorno.it

) -, prevenzione e repressione. Ieri mattina nella Biblioteca disi è riunito, in trasferta, il comitato provinciale per l’ordine e lapubblica. Il prefetto di, Enrico Roccatagliata, ha illustrato i dati di delittuosità del 2024 per, dati che “nonostante la differenza di situazioni delgiano, dal nord più vicino a Milano alle zone invece caratterizzate da scarsa densità abitativa, sono abbastanza rappresentativi di alcune macro situazioni” ha spiegato il prefetto. L’indice di delittuosità generale è stato inferiore del 13,43% rispetto al 2023: rispetto ai singoli reati si è registrato un calo del 13,07%, passando da 306 a 266 denunciati. Andando nello specifico, nel 2024 sono state denunciate 7 lesioni dolose (una in più del 2023); le denunce di minacce sono state 9 nel 2024 (2 indell’anno precedente); vi sono stati poi 70 furti nel 2024, di cui 10 in abitazione (2 in più del 2023), ma sono diminuite lepassate da 4 ad una (il furto è il reato di appropriazione indebita di patrimonio altrui, la rapina è quando la sottrazione di beni viene fatto con l’uso di violenza o minaccia).