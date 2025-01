Oasport.it - LIVE Firenze-Milano 1-3, A1 volley femminile in DIRETTA: le toscane lottano ma non basta, 3 punti alle ragazze di Lavarini!

21.50strappa la seconda vittoria di fila in campionato e rimane in scia di Novara (attualmente in campo nel derby piemontese con Cuneo). 38 iraccolti dmeneghine. Peruna buona prova, specialmente nel secondo set, che però non fruttadi Bendandi. Per lequarto stop consecutivo in campionato.1-3 Questa voltachiude veramente i conti: out il muro di Malual su Daalderop. 3conquistati dmeneghine di. Niente da fare perche ha dato una buona impressione.TIME OUT21-24 Attacco di Malual toccato da Daalderop dopo che l'arbitro aveva assegnato punto e vittoria a.20-24 Monster Block di Baijens su Egonu.ci prova!19-24 Schianta a terra il pallone Egonu da posto 2.