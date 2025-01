Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale maschile Ruhpolding 2025 in DIRETTA: Soerum si avvicina alla prima vittoria in carriera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.24 Sesto Johannes Dale, staccato di 9? da Samuelsson. Attendiamo ovviamente al traguardo.15.23 Samuelsson al traguardo è quinto con 49.9 di ritardo da Emilien Claude.15.21 FOLLIA JOHANNES BOE! Il norvegese spara con tempi di rilascio colpi assurdi, trova lo zero e poi riparte a passo d’uomo, salutando il pubblico di. Scena surreale.15.20 Secondo errore per Laegreid che butta via la seconda posizione.15.19 ZEROMMMM! Nessuno lo può battere, il norvegese si aggiudicherà lain Coppa del Mondo a meno di clamorosi colpi di scena.15.18 EMILIEN CLAUDE VA IN TESTA! Il transalpino batte Rastorgujevs per 4.7?, ora occhio a.15.16 Emilien Claude guadagna su Rastorgujevs nell’ultimo giro e si porta a 5.5 di vantaggio sul lettone ai 19.