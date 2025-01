Pronosticipremium.com - L’infortunio di Calhanoglu e incontro col Napoli: gli ostacoli della Roma per Frattesi

Hakan Çalhanoglu, con il suo quarto stop stagionale, rischia di creare problemi non solo all’Inter, ma anche alla. Il centrocampista turco, fermo ai box, ha costretto i nerazzurri a riflettere ulteriormente sull’eventualità di cedere Davideai giallorossi. Ghisolfi e il procuratore del giocatore stanno lavorando a fari spenti su un’offerta concreta da presentare a Piero Ausilio, ma l’emergenza a centrocampo per Simone Inzaghi potrebbe complicare non poco il ritorno del venticinquenne al Fulvio Bernardini.Infatti, oltre a Çalhanoglu, anche Henrikh Mkhitaryan non dà garanzie dal punto di vista fisico: l’armeno è attualmente ai box per una lieve elongazione agli adduttoricoscia sinistra. Con due centrocampisti titolari indisponibili, Inzaghi può contare solo su Barella, Asllani, Zielinski e, quattro uomini per tre ruoli.