Sport.quotidiano.net - La ricetta dell’ex Daniel Farabello. "Adamant, campionato durissimo. Ma con Padova mi è piaciuta molto»

Un bagno di folla e di entusiasmo da cui è difficile staccarsi, anche a mente fredda e dopo qualche giorno.è ancora a Ferrara, dopo il ritorno emozionante in quel palasport che aveva salutato nel 2011, con la salvezza del Basket Club targato Naturhouse. Perchè questa è casa sua e l’Italia comunque sarà nel suo destino, dato che qui ha cominciato ad allenare e nel nostro paese vivono le sue due figlie. E chissà che presto la pallacanestro possa ricongiungere tutta la famiglia, dato che il figlio Francisco gioca in serie A1 brasiliana, ma sogna un giorno di trovare squadra in Europa., che impressioni hai avuto, sul campo, dell’, in unche tu conoscibene, per averlo affrontato nella passata stagione? "Difficile dirlo dopo una sola partita, ma certo ho visto una differenza importante tra le due squadre.