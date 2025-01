Ilrestodelcarlino.it - Italservice, beffa finale: Genzano fa il pieno

Pesaro 2 Ecocity3 (1-2 pt): Ricordi, Tonidandel, Gastaldo, Galliani, Wittig, Patias, Badahi, Petrucci, Taurisano, Achilli, Barichello, Saponara. All. Bargnesi. ECOCITY: Mammarella, Romano, Lara, Fusari, De Oliveira, Di Ponto, Bissoni, Taborda, Siddi, Nem, Micheletto, Fantecele. All. Marin. Arbitri: Romano (Nola), Vallecaro (Salerno). Crono: Filannino (Jesi). Reti: 9’39“ Barichello, 10’43“ Micheletto, 11’43“ Fusari; 26’49’ Patias, 37’46“ De Oliveira. L’ieri sera avrebbe meritato di vincere anche solo per il pubblico, circa 1500 persone, che finalmente ha riempito gli spalti del PalaMegabox. Le marcature le apre il solito Barichello con un rasoterra potente deviato in fondo al sacco dopo una sortita delle sue sulla fascia sinistra.