Secoloditalia.it - Ita-Lufthansa, Sandro Pappalardo è il nuovo presidente. FdI: “Valore aggiunto per l’azienda”

Ita Airways econvolano a nozze. I tedeschi entrano nella ‘newco’ nata dalle ceneri di Alitalia al 41% versando nelle casse 325 milioni di euro. In serata, dopo diverse indiscrezioni e l’accordo slittato rispetto alla data attesa, è arrivato il comunicato dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Ita: nominato ilconsiglio di amministrazione (che passa da 3 a 5 membri),indicatoe Joerg Eberhart designato amministratore delegato.Tre i nomi scelti dal Mef (che ora è in Ita al 59%) e due dai tedeschi: poltrone che sono state probabilmente l’oggetto del contendere che ha portato al ritardo, riporta l’Ansa. La presidenza sarà italiana, ma più rappresentativa.è una figura che viene dal mondo dell’aviazione in quanto ex pilota dell’Esercito, con diverse lauree tra cui una in Management, e consigliere dell’Enit, l’agenzia nazionale del turismo.