Ilfattoquotidiano.it - Ispezioni “pilotate” nei laboratori dell’Università di Catanzaro, 11 arresti: c’è anche l’ex rettore De Sarro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Animali maltratti e uccisi,scientifici in precarie condizioni con la conseguenza della falsa attendibilità delle ricerche espletate. Associazione per delinquere, corruzione, falso, truffa aggravata ai danni dello Stato, maltrattamento e uccisione di animali. Il blitz della Guardia di finanza è scattato stamattina all’Università Magna Graecia e all’Azienda sanitaria provinciale di. Sono 12 i soggetti raggiunti da un’ordinanza di misura cautelare e tra questi ci sonoalcuni vertici dell’ateneo e dell’Asp del capoluogo calabrese. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura di: 11 indagati sono finiti aglidomiciliari mentre un altro soggetto e? stato interdetto per 12 mesi dall’esercizio delle pubbliche funzioni rivestite in seno all’Azienda sanitaria.