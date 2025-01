Ilfattoquotidiano.it - “In Questura mi hanno tolto anche gli assorbenti. Nei bagni macchie di sangue ed escrementi”: il racconto da Brescia. Cucchi: “Intimidazione”

“Mi sono stati toltiglie i farmaci per il ciclo. Durante le sette ore, ogni volta che dovevo andare in bagno dovevo chiedere di essere accompagnata da un’agente. Sono rimasta stupita dallo stato dei. C’eranodiedsul pavimento. Ho visto che laha parlato di trattamento umano: mi chiedo quale sia. Ogni volta che andavo in bagno ero accompagnata da un’agente che mi controllava con la porta aperta“. La voce è quella di Arianna, 21 anni: è una delle manifestanti di Extinction Rebellion che lunedì sono state portate indagli agenti dopo avere manifestato davanti ai cancelli della Leonardo, che è coinvolta “nella produzione di armi che vengono spedite in Israele” e “come cittadini – spiega – abbiamo voluto attivarci per dire che non siamo complici“.