Il mandolinista. Avi Avita in concerto

Unche spazia dalle musiche mediterranee a quelle balcaniche, dalla musica antica a quella tradizionale, passando per la sperimentazione, con protagonisti ilisraeliano Avil, il violoncellista Giovanni Sollima, Alessia Tondo, una delle voci più importanti della scena musicale in Puglia, e Giuseppe Copia, alla tiorba e chitarre. “Sentieri“ è in programma al Teatro Sociale giovedì 23 alle 20.30.l è il primo solista di mandolino a essere nominato per un Grammy classico, per la sua maestria nel suo strumento, appassionato ed "esplosivamente carismatico" nelle performance dal vivo. Info www.teatrosocialecomo.it.