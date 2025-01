Iodonna.it - Il correttore si usa prima oppure dopo il fondotinta? Una truccatrice spiega quali sono i passaggi per ottenere una base perfetta, senza troppi strati

Leggi su Iodonna.it

Ilva applicatoil? È una delle domande più diffuse quando si tratta di preparare laottimale del trucco che può definirsi davvero riuscito. Per capirne di più abbiamo consultato un’espertae formatrice. Forma del viso e make up: come valorizzarsi col trucco giusto X Leggi anche › #KosasConcealer: come va usato ilsecondo Hailey Bieber Ilsi applicail?Non esiste una risposta precisa.