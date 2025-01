Ilrestodelcarlino.it - Il caso Masini tiene banco: "Indagini senza calvari"

"Trovo singolare che il carabiniere Lucianooggi sia iscritto nel registro degli indagati. Stiamo riflettendo sull’ipotesi di introdurre la possibilità di svolgere accertamenti preliminari, come esami balistici o perizie di vario tipo,necessariamente iscrivere nel registro degli indagati chi ha compiuto un uso legittimo delle armi, come previsto dall’art. 53 del codice penale. Per evitare che poi l’iscrizione si traduca in uno giudiziario. Le persone perbene, quando si trovano iscritte nel registro degli indagati, la vivono con un’afflizione significativa." Lo ha detto Galeazzo Bignami, capogruppo Fratelli d’Italia alla Camera, tornando nuovamente sui fatti avvenuti a Capodanno a Villa Verucchio, dove l’accoltellatore egiziano Muhammad Sitta è stato ucciso con cinque colpi di pistola dopo aver ferito quattro persone.