Ilgiorno.it - Il caso delle attiviste in Questura a Brescia, il legale: “Sono sotto choc, l’intenzione è quella di denunciare”

Leggi su Ilgiorno.it

, 15 gennaio 2025 – “L'intenzione èdi, stiamo raccogliendo il materiale per farlo nei prossimi giorni”. L'avvocato Gilberto Pagani annuncia il proposito23che avrebbero subito trattamenti umilianti e intimidazioni dagli agenti indi portare la questione davanti alla magistratura. “Le ragazze- ha detto ilall’Agi -. Stiamo leggendo i verbali e recuperando informazioni. Ci vuole un po' di tempo, di sicuro non presenteremo oggi la denuncia. Il comunicato delladel resto non nega quanto accaduto. Si dice chestati chiesti dei piegamenti sulle gambe alle donne per rinvenire eventuali oggetti pericolosi ma è una pratica che non esiste. Erano assolutamente inoffensive, non si capisce cosa avrebbero potuto fare di pericoloso”.