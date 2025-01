Isaechia.it - Grande Fratello, Maria Teresa Ruta pronta a tornare nella Casa come concorrente: ecco quando

Dopo l’ingressodeldi Eva Grimaldi e Stefania Orlando, ora un’altra “vecchia gloria” del reality show di Canale 5 èa fare il suo ritorno nel gioco e scompigliare le carte in tavola, soprattutto dopo l’eliminazione di Helena Prestes nel corso dell’ultima puntata (QUI il resoconto) e il ritiro di Jessica Morlacchi.A varcare la porta rossa sarà dunque, il cui rientro in gara era già stato annunciato alcune settimane fa, in concomitanza con quello di Eva e Stefania.Se però le due hanno già fatto il loro ingresso,al momento non è ancora entrata in gioco e per vederla di nuovo, dove ritroverà proprio Stefania con cui aveva condiviso l’esperienza al Gf Vip 5, dovremo aspettare giovedì 23 gennaio,riportato da TvBlog ladovrebbe fare il suo ingresso:Davide Maggio può anticiparvi che è arrivato il momento del ritorno di