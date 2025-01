Sport.quotidiano.net - Giro d’Italia 2025, il percorso in Umbria e Toscana: tutte le tappe

Firenze, 15 gennaio– Le notizie erano già semi-ufficiali su quello che sarebbe stato l’itinerario delin. Poi è arrivata l’ufficialità con i vari Comitati locali già al lavoro per preparare le varie iniziative collaterali per questa grande festa dello sport che è la corsa rosa. Seguiamo l’itinerario dell’edizione n. 108. IlA Gubbio, la “Città di Pietra” famosa anche per la festa dei ceri, domenica 18 maggio la partenza della tappa con arrivo a Siena dopo 181 km e tratti di strade bianche per complessivi una trentina di chilometri. Una tappa spettacolare su strade che da anni ospitano in marzo il grande ciclismo con la gara in linea “Strade Bianche”. L’arrivo nella Città del Palio sarà immancabilmente in Piazza del Campo dopo il micidiale muro a poche centinaia di metri dall’arrivo.