Gasperini si nasconde: «Crocevia scudetto? No, perché?! Un altro»

non vuole sentire parlare di, nonostante la sua Atalanta si trovi al pari dell’Inter e a meno quattro dal Napoli.– Dopo l’intervento di Thiago Motta, che ha cercato di motivare questa pareggite perenne della Juventus, ha parlato a Sky Sport anche Gian Piero. L’Atalanta, pareggiando contro i bianconeri, si è portata alla pari dell’Inter (43 punti) e a meno quattro dal Napoli. Ma l’allenatore orobico non vuole sentire parlare di: «Tra Juventus oggi ed il Napoli nella prossima giornata, viviamo ildel nostro campionato? No,? Ma come?! Abbiamo fatto 20 partite, ne mancano 18. Abbiamo il Napoli, sarà unper cosa? Per lo? Allora ok, se lo dite voi. Abbiamo anche unper la Champions League».