Thesocialpost.it - Fornelli a induzione, quanto consumano davvero? Conviene più della tradizionale cucina a gas? Ecco la verità

Leggi su Thesocialpost.it

Fornello ao piano a? Sempre più italiani scelgono la seconda opzione, e nella maggior parte delle case di nuove produzione li si trovano già installati così. Eppure non tutti li amano, e non tutti sono convinti del loro effettivo risparmio. In questo articolo sveliamo le caratteristiche di questa moderna tecnologia e cerchiamo di dare risposta al quesito più importante: quale? Innanzitutto partiamo col dire come funziona. Lo spiega Alessandro Cipolla su Money.it: “Sotto la superficie in vetro ci sono delle bobine elettromagnetiche. Quando si accende il piano, queste bobine generano un campo elettromagnetico oscillante. Questo campo interagisce con il materiale ferroso (o magnetico)pentola”, che deve essere compatibile col fornello altrimenti non parte proprio, “inducendo correnti che producono calore direttamente nella pentola“.