Diciassettenne ucciso a Campi Stamani dalle 945 a Certaldo sono in programma i funerali

Lanazione.it - Diciassettenne ucciso a Campi. Stamani dalle 9,45 a Certaldo sono in programma i funerali

Anche una rappresentanza dell’agenzia formativa di Poggibonsi, presso la Maati Moubakir seguiva un corso per l’avviamento al mondo del lavoro, interverrà questa mattina aper le esequie. Alle 9,45 il mesto corteo di familiari (i genitori, la sorella, i due fratelli), amici e conoscenti, muoverà dalla cappella del cimitero della locale Misericordia - il luogo in cui è stata esposta la salma delaccoltellato in strada il 29 dicembre aBisenzio – in direzione della propositura di San Tommaso per l’ultimo saluto al ragazzo che era nato a Poggibonsi e risiedeva a. Una vicenda, che ha scosso in maniera profonda la Valdelsa nell’insieme, per la quale l’altro ieristati arrestati tre giovani, fra i diciotto e i ventidue anni, nell’ambito dell’inchiesta successiva all’accaduto.