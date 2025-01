Metropolitanmagazine.it - Daredevil: Born Again, il trailer della serie MCU con Charlie Cox

La Disney ha pubblicato ilprossimaTV Marvel,, in arrivo su Disney+ il 4 marzo 2025. LaMarvel sarà la reintroduzione ufficiale deldiCox e del castTV Marvel originale lanciata su Netflix. L’ultima volta che abbiamo vistonell’MCU, era in coppia con la Jennifer Walters di Tatiana Maslany, alias She-Hulk, nellaDisney+ del 2022. È anche apparso brevemente nelleDisney+ Echo e in Spider-Man: No Way Home come avvocato di Peter Parker.sarà la primaTV con Cox nei panni didopo la conclusionesuaNetflix dopo tre stagioni, e riporta sullo schermo molti altri personaggi chiave come Kingpin di Vincent D’Onofrio e il Punitore di Jon Bernthal.La sinossi direcita: “Matt Murdock, un avvocato cieco con abilità straordinarie, lotta per la giustizia attraverso il suo studio legale, mentre l’ex bossmafia Wilson Fisk persegue i suoi impegni politici a New York.