Universalmovies.it - Daredevil Born Again | Il Diavolo di Hell’s Kitchen entra nell’MCU

Leggi su Universalmovies.it

I Marvel Studios ha finalmente svelato “in via ufficiale” il trailer di, la serie tv dedicato al celebredi.Dopo la “soffiata” ottenuta dai fan in occasione dell’edizione scorsa del New York Comic-Con, il primo trailer diè apparso oggi in rete in via ufficiale. Il trailer offre un primo sguardo al prossimo scontro iconico tra Matt Murdock e Kingpin, quest’ultimo pronto a rivestire il ruolo di sindaco di New York, ma anche al ritorno di personaggi noti come il The Punisher di Jon Bernthal ed il Bullseye di Wilson Bethel. Il trailer introduce anche il villain White Tiger interpretato dal compianto Kamar de los Reyes.Il TrailerNote di Produzionevedrà come showrunner Dario Scardapane, mentre Justin Benson e Aaron Moorhead saranno nel team di regia.