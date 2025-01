Movieplayer.it - Che Tempo Che Fa: Cecilia Sala ospite di Fabio Fazio domenica 19 gennaio

19saràa CheChe Fa, nella prima puntata del 2025, in diretta sul Nove. Nuovodi rilievo nazionale a CheChe Fa di19il programma accoglierà, la giornalista che lo scorso 8è stata liberata dopo 21 giorni di detenzione in Iran. La puntata andrà in onda come di consueto sul Nove e sarà disponibile in streaming su discovery+. La storia e la liberazione di, giornalista romana de Il Foglio e Chora Media, è stata protagonista di una vicenda che ha coinvolto tutta la stampa internazionale. Specializzata in esteri, la giornalista è stata arrestata in Iran il 19 dicembre e detenuta .