Tuttivip.it - “C’è stato un errore umano”. Grande Fratello, la conferma ufficiale sul televoto più discusso: cosa succede

L’eliminazione di Helena Prestes nella puntata di lunedì 13 gennaio delha generato un vero e proprio terremoto sui social, ribaltando le aspettative di fan e sondaggi. Secondo i dati raccolti online prima della diretta, Shaila Gatta era la concorrente destinata a lasciare la casa, con percentuali nettamente sfavorevoli. Tuttavia, il verdetto annunciato da Alfonso Signorini ha visto uscire di scena proprio Helena, considerata una delle favorite per la vittoria finale.La notizia dell’eliminazione di Helena Prestes ha scatenato una vera e propria rivolta social. Molti utenti, increduli di fronte al risultato, hanno sollevato dubbi sull’integrità del. A scatenare ulteriori polemiche èun documento pubblicato sul sitodeldopo la puntata: la dicitura sopra i risultati riportava la domanda “Chi vuoi salvare?” invece di “Chi vuoi eliminare?”, come invece dichiarato in puntata.