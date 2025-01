Iltempo.it - Blackout piace e supera Zorro. Talk-show, Porta a porta di Vespa vola

Gli ascolti tv e i dati Auditel di martedì 14 gennaio 2025 vedono in prime time su Rai1 il primo episodio di2 - Le verità nascoste, con Alessandro Preziosi, Rike Schmid e Marco Rossetti, conquistare il 17.8% di share pari a una media di 2.916.000 spettatori, programma più visto in prima serata. Su Canale5, il secondo appuntamento con la miniserie spagnola Amore e vendetta -con Miguel Bernardeau, Renata Notni e Rodolfo Sancho ha attirato una media di 1.513.000 persone pari al 10.4% di share. Su Rai2, Enrico Brignano in Ma diamoci. del Tour! In Europa ha intrattenuto una media di 920.000 spettatori pari al 5.1% di share (presentazione: 545.000 - 2.6%; Ma. diamoci la buonanotte: 716.000 - 5.3%). Su Rai3 il film in prima visione televisiva Tutto in un giorno, con Penélope Cruz, Luis Tosar, Christian Checa, ha richiamato 539.