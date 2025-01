Ilrestodelcarlino.it - Biondi torna in campo: "Auto sotto il Carmine"

Il Club della Libertàa svolgere attività politica "sempre nell’alveo del centrodestra", specifica il presidente Rotilio Biserna, chelinea anche come i soci siano stati "molto delusi dalla vicenda di Lauro, che ha dimostrato come la politica fatta con congressi non partecipati non abbia dato spazio al merito". Il riferimento è alla mancata candidatura del decano dei consiglieri comunali forlivesi, prima nelle fila del Partito Repubblicano, poi in quelle di Forza Italia, alle ultime amministrative di giugno scorso nella lista degli azzurri., insieme ad altri quattro soci del Club delle Libertà, si candidò come indipendente nelle fila della Lega. "Gran parte di noi ha rinnovato la tessera di Forza Italia – continua il presidente – e attendiamo il congresso, nella speranza che anche questo non venga svolto nel più assoluto riserbo come avvenne un anno fa.