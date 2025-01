Oasport.it - Basket, altro ko per la Dinamo Sassari in Fiba Europe Cup: Bilbao vince 77-60

Continua l’astinenza da vittorie dellainCup. I sardi vanno ko in casa delper 77-60 nella quarta giornata valida per il gruppo L, con i baschi che hanno gestito comodamente la partita sin dal secondo parziale. Il migliore è Melvin Pantzar con 15 punti, con gli spagnoli che tirano 16/37 dall’arco.si prova a reggere inizialmente sulle iniziative di Halilovic, ma poi non vede il canestro per oltre tre minuti. Ebanchetta con Pantzar: sono suoi cinque punti del 10-0 con cui i baschi si portano in vantaggio sul 12-4 al 5?. Fobbs riavvia il motore della, che si riavvicina fino al 20-14 del 10?.Il primo minuto e mezzo è di marca sarda: Cappelletti, Tambone e Trucchetti firmano il 7-0 di parziale per il nuovo vantaggio ospite (20-21). Manon si spaventa e risponde con la stessa moneta per il 27-21; Fobbs fa riavvicinare gli ospiti ma è troppo solo sull’isola, mentre gli iberici fanno quello che vogliono, toccando il 39-28 al 17?.