Donnapop.it - Avete mai visto la nipote di nonno Gigi D’Alessio? Ha 18 anni ed è bellissima: ecco le foto, rimarrete senza parole!

Leggi su Donnapop.it

Ladi, Noemi, ha compiuto 18e via Instagram suo padre Claudio, primogenito del noto cantante, ha condiviso qualche scatto inedito.Il famoso artista partenopeo ha 57ed è giàdi una ragazza 18enne; come sappiamo, di recenteè diventato papà per la sesta volta e – finalmente – dopo quattro figli maschi è arrivata un’altra femmina, a parte Ilaria, la secondogenita avuta nel 1992 dalla moglie Carmela Barbato.Oltre a essere un super papà,è anche un super: il cantante ha quattro nipoti, tre arrivati dal primo dei suoi figli, Claudio, e uno dalla seconda, nato proprio da poco. Ma cosa sappiamo su Noemi, la primadell’ex compagno di Anna Tatangelo?: quanti figli ha?ha sei figli con tre donne diverse: i primi tre sono nati dalla sua relazione con Carmela Barbato, il terzo da quella con Anna Tatangelo e gli ultimi due dalla love story con Denise Esposito, con la quale è ancora legato.