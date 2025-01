Lanazione.it - Auditorium, c’è la data. “La riapertura a marzo”. Ma il futuro è il restyling

Pistoia, 15 gennaio 2025 – Pochi giorni per dare il via alla soluzione ritenuta migliore per sanare ciò che non va all’, nello specifico l’inagibilità degli spogliatoi come definito dai verbali redatti dall’Asl nella prima decade del dicembre scorso, con la speranza di riaprire l’impianto nei primi giorni di. Nel frattempo, però, le società e le scuole che usufruivano, fino a prima delle vacanze di Natale, degli spazi del vecchio palasport di via Panconi dovranno arrangiarsi trovando ore (che non ci sono) qua e là, facendo ricorso soprattutto alla fantasia. A fare il punto su ciò che sta succedendo è il presidente della Provincia Luca Marmo anche per mettere a tacere le polemiche delle ultime settimane rilanciando su tutto il fronte. “Con questa soluzione (al momento non specificata, ndr), che appare sostenibile dal punto di vista economico-finanziario pensiamo di riaprire entro un mese e mezzo – afferma Marmo – ma soprattutto auspichiamo di essere davanti all’accelerata finale per le altre opere di impiantistica sportiva nell’area: sia il campo polivalente, con la realizzazione della nuova struttura, che la palestra e piscina “Fedi”.