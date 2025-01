Ilrestodelcarlino.it - Affitti, cosa cambia a Bologna per le case vuote: i vantaggi per i proprietari

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 15 gennaio 2025 - Il Comune presenta il percorso costitutivo della Fondazione di partecipazione ‘Abitare’, con le funzioni di agenzia pubblica per la locazione e di gestore sociale per la sperimentazione di nuovi progetti. Un progetto realizzato insieme con la Città metropolitana e Asp. “L’obiettivo generale è coinvolgere 800-900 alloggi pubblici e privati per intercettare quelli sfitti e locarli a canone concordato, prevedendo ancheper”, puntualizza Emily Clancy, vicesindaco con delega alla Casa.in rialzo a, record in Europa: in regola solo il 5 per cento dei b&b La Fondazione L’investimento iniziale è di quasi 5 milioni di euro - per lo più derivanti da risorse Pon Metro -, una dotazione di alloggi pubblici che progressivamente arriverà a circa 400 unità e un perimetro d'azione su tutto il territorio metropolitano.