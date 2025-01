Ilgiorno.it - Vismara, salvi i 162 posti di lavoro a Casatenovo. Pini Italia si aggiudica all’asta la storica azienda di salumi

Leggi su Ilgiorno.it

Castenovo (Lecco) –162die un fatturato da 62 milioni di euro che non andrà disperso. Rappresenta un nuovo inizio per ladi, in provincia di Lecco, e per i suoi lavoratori l’acquisizioneparte della, altro storico marchio valtellinese nel settore dei. “In data 14 gennaio 2025 – si legge nel comunicato –si èta,pubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, l’acquisto della partecipazione totalitaria nella1898 S.r.l., società nella quale sarà conferita, con effetto dal 17 gennaio 2025, un ramo d’dellaS.p.A. avente ad oggetto la produzione e la commercializzazione dei prodotti relativi allo stabilimento di”. L’operazione, che permette la salvaguardia di tutta la forzaimpiegata presso l’, pari a 162 dipendenti, chiude il periodo difficile ditrascorso negli ultimi anni.