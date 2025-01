Lopinionista.it - Vino e codice della strada: gli Ncc trovano soluzioni salva patente e incassi dei ristoranti

ROMA – Le nuove sanzioni delper chi supera il tasso alcolemico di 0,5 g/l e si mette alla guida hanno fatto calare drasticamente il consumo delnei. Almeno questo è ciò che raccontano i ristoratori a qualche settimana dall’introduzione delle nuove norme. Una reazione del pubblico bizzarra considerato che nessuno dei vecchi limiti è stato modificato, ma sono solo state elevate le sanzioni. Evidentemente la percezione di pericolo nell’opinione pubblica stavolta si è fatta più sentire. Ma la soluzione c’è. Alcunisi sono attrezzati per consentire ai clienti di bere senza rischiare incidenti eaccordandosi con aziende di Noleggio con conducente.Come l’Autonoleggio Nedo Boschi (www.autonoleggioboschi.it) che operando al centro delle province di Firenze, Pisa, Lucca e Pistoia ha attivato un nuovo servizio per chi voglia passare una serata al ristorante senza il pensiero di dover guidare per tornare a casa.