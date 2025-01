Ilfattoquotidiano.it - Tyson Fury si ritira: il non addio del campione vissuto tre volte (in attesa della quarta)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alzi la mano chi è sicuro al cento per cento chesi siato per davvero. Sì, ok, lo ha annunciato. Ma non è la prima volta che lo fa. Agosto 2022, meno di quattro mesi dopo aver battuto Dilian Whyte davanti ai 90mila di Wembley, The Gipsy King parla al mondoboxe: “Ho finalmente deciso dirmi il giorno del mio 34esimo compleanno”. Fiumi di inchiostro per raccontare carriera, stranezze e miracoli di un pugile che ha segnato un’epoca. Tutti sanno come è andata a finire: la borsa stratosferica per la riunificazione di tutte le cinture dei massimi era troppo ghiotta per poter rinunciare. E ilinglese è tornato. Prima sconfitta con Usyk, rivincita e seconda sconfitta, più nettaprima. Troppo per lo zingaro di Morecambe? Forse, ma con lui nulla può essere scontato.