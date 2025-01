Secoloditalia.it - “Tornate a fare le casalinghe”, “Sessista”: scontro in aula a Torino tra consiglieri comunali di sinistra

Leggi su Secoloditalia.it

Polemiche politicamente scorrette in Consiglio comunale atradi. Il consigliere dei Radicali +Europa Silvio Viale, già in passato al centro delle polemiche per i suoi modi sopra le righe e per un’inchiesta su presunte molestie sessuali, che lo coinvolge nella sua veste di ginecologo, ha nuovamente scatenato la bagarre in Sala Rossa., scintille tra Viale (+Europa) e la consigliera diNella seduta di lunedì 13 gennaio, durante la discussione di un atto sulle donne migranti, come anticipano i quotidiani Stampa e Corriere, si è rivolto ad alcune colleghe, in particolare all’ex compagna di gruppo Elena Apollonio (DemoS), dicendo: “se l’aspetto dell’antipatia personale prevale su quello politico avete sbagliato lavoro,nei vostri quartieri ale”.