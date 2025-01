Quotidiano.net - Torino, bufera in consiglio comunale. Il radicale Viale alle colleghe: “Tornate a fare le casalinghe”

, 14 gennaio 2025 –inperle parole di Silvio, capogruppo di Radicali +Europa. "Se l'aspetto dell'antipatia personale prevale su quello politico avete sbagliato lavoro,nei vostri quartieri ale", ha detto rivolto ad alcunedurante la seduta di ieri in Sala Rossa., che è anche indagato per molestie sessuali nell'ambito della sua professione di ginecologo, non è nuovo a polemiche legatesue dichiarazioni. Il nuovo caso è scoppiato mentre era in corso la discussione di un atto sulle donne migranti. L'esponente dei Radicali ha accusato l'ex compagna di gruppo consiliare Elena Apollonio (DemoS) di aver "scopiazzato" un suo vecchio documento. Subito sono partite le contestazioni, a cui il ginecologo ha risposto a tono ("E non me la votare più, chi se ne frega.