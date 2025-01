Ilfattoquotidiano.it - Terra dei fuochi, Acerra rischia di passare da città di Pulcinella a città di Pirandello: ecco perché

Ladiè purtroppo nota oggi come epicentro e simbolo del disastro ambientale più grandepiù negato di Italia qualedeicampana.è stata declarata colpita da disastro ambientale nel 2006 e come conseguenza ha registrato il record italiano di incidenza di cancro nel 2017, ma questo non ha evitato nel 2009 la installazione nel suo territorio industriale dell’inceneritore più grande di Italia pari oggi a circa 9 inceneritori medi italiani e in cui pochi giorni fa è stato concesso al gestore A2a di potere incenerire ulteriori 100mila tonnellate/anno di rifiuti.Con la presentazione del dossier ‘I Segreti di’ però, nel 2024, è stata presentata ufficialmente la candidatura delladia Capitale Italiana della Cultura 2027.Tra “i segreti di” dobbiamo così aggiungere il segreto sul prospettato ampliamento del già maxi inceneritore per altre 100mila tonnellate/anno circa che, a quanto pare, sono state comunque concordate.