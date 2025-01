Movieplayer.it - Sopravvissuti, la recensione: un teso thriller tra la neve delle Alpi

Al centro del film un uomo recentemente rimasto vedovo e una migrante afghana, che si ritrovano a fuggire da una banda di uomini armati che pattuglia il confine tra Francia e Italia. Su Rai4 e RaiPlay. Samuel, un uomo dalla stazza imponente ma dal cuore gentile, è prematuramente rimasto vedovo dopo che l'amata moglie è morta in un drammatico incidente stradale, avvenuto nei pressi dello chalet di loro proprietà sulleitaliane. Ora il protagonista si ritrova a dover crescere da solo la figlioletta, ma non è semplice per lui superare il lutto e al contempo gestire quella bambina anch'essa provata dalla perdita della madre. Indecide così di fare finalmente i conti con i suoi demoni e, dopo aver lasciato la piccola al fratello, parte per raggiungere suddetto chalet e chiudere una volta per .