Ramy Elgaml identificati oltre 30 partecipanti agli scontri a Roma

Nuovi sviluppi dopo glitra manifestanti e polizia adurante il corteo non autorizzato per30sono stati identifcati dalla Digos, dopo i disordini verificatisi sabato sera nel quartiere San Lorenzo nel corso della manifestazioni in ricordo del 19enne morto durante un inseguimento con i carabinieri a Milano. Durante gli, in cui sono state lanciate bombe carta e bottiglie, sono rimasti feriti 8 agenti e un mezzo del Reparto Mobile è stato danneggiato. Tra le persone identificate ci sono anche appartenenti a collettivi autonomi di studenti universitari.