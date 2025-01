Ilgiorno.it - Prezzi case in Lombardia, in aumento per vendita e affitto. Milano la città più onerosa, i quartieri più richiesti

, 14 gennaio 2025 – Casa quanto mi costi! Il 2024 si è chiuso con un mattone daiancora in rialzo in, sia nel mercato delle compravendite che in quello delle locazioni. Stando ai dati elaborati da Immobiliare.it Insights, proptech company del gruppo di Immobiliare.it, idegli immobili inin regione sono cresciuti del 7,8%, mentre i canoni dihanno sperimentato un incremento del 5,9%. Chi desiderava acquistare una casa in regione alla fine del 2024 doveva mettere a budget, mediamente, 2.750 euro/mq, mentre chi sceglieva di affittarla 18,3 euro/mq medi.rimane lapiùin Italia per chi punta a comprare casa, sfiorando, a fine dicembre, i 5.400 euro/mq di media, indello 0,9% rispetto all’anno precedente. Il capoluogo lombardo è in testa anche se si guarda alle locazioni, con 22,4 euro/mq di media, in lievissima crescita (+0,2%) nell’ultimo anno.