Liberoquotidiano.it - "Mi sono battuto per Assange": sparata di Giannini, diluvio di sfottò (e occhio a Travaglio)

Leggi su Liberoquotidiano.it

La nuova ossessione a sinistra, è cosa nota, risponde al nome di Elon Musk, mister Tesla, padrone di X - ex Twitter - e, soprattutto, braccio destro di Donald Trump (stando alle indiscrezioni rilanciate dal New York Times nelle ultime ore, Musk potrebbe avere un ufficio personale alla Casa Bianca). E di Musk se ne parla a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, la puntata è quella di martedì 14 gennaio. Ospiti in studio Marcoe Massimo. Quest'ultimo commenta un editoriale del collega, direttore del Fatto Quotidiano, editoriale nel quale si smarcava dai toni catastrofisti della sinistra su Musk. Ma la firma di Repubblica, ovviamente, eccepisce. "Ho letto Marcosul suo giornale e ho dissentito in radice - premette-. Perché anche iofavorevolissimo alla massima libertà non solo sulla rete ma su tutti gli organi di informazione, questo è un fatto ovvio, persino scontato", spiega.