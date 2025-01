Ilfogliettone.it - Meloni ad Abu Dhabi, focus su energia e Piano Mattei. Anche bilaterale con presidente Mohamed bin Zayed

Leggi su Ilfogliettone.it

L’mala situazione geopolitica internazionale, in particolare in Medio Oriente, saranno al centro della missione delladel Consiglio Giorgiadomani e giovedì ad Abu, negli Emirati Arabi Uniti. Partecipanoil ministro dell`Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida, e il ministro dell`Ambiente e Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.Dopo la visitadel marzo 2023 e la partecipazione alla COP28 a Dubai nel dicembre 2023 si tratta del terzo viaggio della premier negli Emirati, Paese con cui l’Italia sta avendo rapporti in crescita. L`interscambio ha raggiunto 8,8 miliardi di euro nel 2023, con ulteriore crescita registrata nei primi nove mesi del 2024, ed è interesse comune dei due governi rafforzare ulteriormente le relazioni economiche e commerciali.