Mechanic | Resurrection tutto quello che c’è da sapere sul film con Jason Statham

che c’è dasulconRecentemente visto al cinema nelaction The Beekeper (qui la recensione), l’attorevanta un lungo elenco di partecipazioni adi questo genere. The Transporter, Wrath of Man – La furia di un uomo, Safe o Parker sono solo alcuni dei tanti, tra i quali si ritrova anche l’apprezzato. Si tratta del sequel di Professione assassino (titolo italiano di The), il quale uscito nel 2011 era un remake dell’omonimodel 1972 con Charles Bronson, solo con un finale differente. Quelnon si affermò però come un grande successo e quindi questo sequel è stato finanziato in modo indipendente.ha infatti dichiarato che, dopo aver avuto ruoli di supporto in I mercenari 3 (2014), Fast & Furious 7 (2015) e Spy (2015), voleva offrire ai suoi fan una nuova performance da protagonista nel genere che si aspettano da lui.