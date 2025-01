Oasport.it - LIVE Musetti-Arnaldi 7-6, 4-6, 7-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: toscano avanti di nuovo di un parziale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Larga la risposta di diritto di.15-0 Battuta vincente di.Inizia il quarto set conin battuta.7-6(4), 4-6, 7-6(5)! Con l’errore di dritto sulla risposta alla seconda il ligure alza bandiera bianca nel 3° set, dopo che era sotto 1-4 ed era risalito fino ad avere due palle per andare 5-4 e servizio. Dopo 200? di gioco ildue set a uno!6-5 Servizio e dritto al volo. Ne resta uno, ancorché sul proprio servizio, a.6-4 Ace (8°).6-3 Manovra con il rovescio in cross, non tiene in campo il rovescio in difesa. Tre palle set.5-3 Prima vincente pesantissima.4-3 Scambio molto lungo, alla fine cedecon il dritto in spaccata dopo il lungoriga di rovescio diche ha fatto la differenza.