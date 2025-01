Quotidiano.net - L’alta pelletteria de Il Bisonte tra modernità e tradizione . E un cuore ’Made in Tuscany’

Ilcompie 55 anni e lo fa celebrando il fondatore, quel visionario di Wanny Di Filippo che ha conservato un archivio storico di meraviglia e che è stato sempre il custode di altissime lavorazioni artigianali toscane sulla pelle tinta al vegetale, in anni non sospetti quando nessuno si riempiva la bocca di sostenibilità e di rispetto del lavoro e della natura. Una serie di progetti nati spontaneamente dal suo estro, che non hanno mai guardato alle mode stagionali seguendo solo una filiera a 30 chilometri unica al mondo, quella che parte da Pontassieve dove ha sede da sempre Ile arriva nei vari laboratori nei paesi di campagna circostanti. Una mappa piena di fascino tracciata con ordine e semplicità sulle pareti dello showroom fiorentino del brand a Palazzo Corsini negli spazi che si affacciano sull’Arno dove in questi giorni è esposta la collezione dell’inverno 2025-2026.